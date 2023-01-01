WebCatalog
Conch

Conch

getconch.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Conch в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Conch — это универсальный помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который позволяет вам писать в 10 раз быстрее, генерировать цитаты и многое другое.

Веб-сайт: getconch.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Conch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

ContentBot

ContentBot

contentbot.ai

Hoppy Copy

Hoppy Copy

app.hoppycopy.co

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

dashboard.emailmagic.ai

Auratikum

Auratikum

app.auratikum.com

WriteMe

WriteMe

app.writeme.ai

TYPEBOSS

TYPEBOSS

typeboss.com

EasyEssay

EasyEssay

easyessay.ai

Wisio

Wisio

project.wisio.app

AIWritingPal

AIWritingPal

aiwritingpal.com

LongShot

LongShot

app.longshot.ai

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности