WebCatalog
EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

dashboard.emailmagic.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EmailMagic.AI в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Написание электронной почты AI. EmailMagic — это средство записи электронной почты с искусственным интеллектом, которое помогает вам писать электронные письма в 10 раз быстрее. Пусть это будет ваш цифровой двойник. Он пишет электронные письма так же, как и вы!

Веб-сайт: emailmagic.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EmailMagic.AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Hoppy Copy

Hoppy Copy

app.hoppycopy.co

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

99WEB AI

99WEB AI

app.99webdesign.net

Conch

Conch

getconch.ai

WriteMe

WriteMe

app.writeme.ai

Writer

Writer

app.writer.com

Present AI

Present AI

present.yaara.ai

AIWritingPal

AIWritingPal

aiwritingpal.com

JayDee

JayDee

app.jaydeeai.com

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

AtOnce

AtOnce

atonce.com

Junia

Junia

junia.ai

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности