WebCatalog
Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Boo.ai в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваш помощник по письму на базе искусственного интеллекта. Boo — это невероятно простой инструмент для письма, который дает вам суперспособности. Он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам писать быстрее, чем когда-либо.

Веб-сайт: boo.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Boo.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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