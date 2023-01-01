Onesaz помогает школам проводить экзамены, выполнять задания и общаться со студентами, используя различные интеграции видеоконференций, такие как масштабирование, Vimeo и многие другие функции, которые делают жизнь учащихся лучше, а также помогает учителям проводить углубленный анализ успеваемости учащихся на экзаменах и заданиях, что может помочь. студент лучше успевает и быстрее учится

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