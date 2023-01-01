WebCatalog
Cialfo

Cialfo

app.cialfo.co

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cialfo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cialfo — это то, как ведущие независимые школы управляют учениками и работают с ними. Это быстрее, лучше организовано и представляет собой совершенно новый способ консультирования в колледже.

Веб-сайт: cialfo.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cialfo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

GoGuardian

GoGuardian

account.goguardian.com

EPraise

EPraise

epraise.co.uk

Ideanote

Ideanote

app.ideanote.io

Contentful

Contentful

be.contentful.com

Trevor.io

Trevor.io

app.trevor.io

BridgeU

BridgeU

app.bridge-u.com

Eagle Space

Eagle Space

eagle-space.com

Handshake

Handshake

app.joinhandshake.com

College Basketball Reference

College Basketball Reference

sports-reference.com

Onesaz

Onesaz

onesaz.com

Acellus

Acellus

signin.acellus.com

Teamtailor

Teamtailor

app.teamtailor.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности