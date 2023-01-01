WebCatalog
GoGuardian

GoGuardian

account.goguardian.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для GoGuardian в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Программное обеспечение GoGuardian помогает школам легко управлять своими устройствами, лучше понимать своих учеников и обеспечивать их безопасность в Интернете.

Веб-сайт: goguardian.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoGuardian, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Google Family Link

Google Family Link

familylink.google.com

Cialfo

Cialfo

app.cialfo.co

ThinkWave

ThinkWave

thinkwave.com

BridgeU

BridgeU

app.bridge-u.com

iClassPro

iClassPro

app.iclasspro.com

EPraise

EPraise

epraise.co.uk

Dealsign

Dealsign

app.dealsign.ai

Onesaz

Onesaz

onesaz.com

birdie care

birdie care

admin.birdie.care

ChurnZero

ChurnZero

app.churnzero.net

Acellus

Acellus

signin.acellus.com

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

accounts.zoho.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности