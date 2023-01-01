iClassPro
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для iClassPro в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: iclasspro.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением iClassPro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
My Music Staff
mymusicstaff.com
SwimClub Manager
swimclubmanager.co.uk
Petroka
petroka.app
Propel
propelhq.com
TutorBird
tutorbird.com
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
Teach 'n Go
teachngo.com
GoGuardian
goguardian.com
Flight Schedule Pro
flightschedulepro.com
Securly
securly.com
Tatango
tatango.com
Acumbamail
acumbamail.com