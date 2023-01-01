Jackrabbit Class — это самое быстрое, надежное и надежное в отрасли программное обеспечение для управления занятиями по гимнастике, танцам, плаванию, поддержке, музыке и уходу за детьми.

Веб-сайт: jackrabbitclass.com

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