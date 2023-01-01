Recovery Database Network

RDN — это ведущее, самое надежное и пользующееся наибольшим доверием программное обеспечение для возврата во владение. RDN предоставляет программные решения для возвратных владельцев, кредиторов и экспедиторов. RDN связывает кредиторов, кредитные союзы и экспедиторов с каждой компанией в сфере возврата прав собственности.

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