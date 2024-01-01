Awardo — европейская компания, предоставляющая B2B-рынок проверенных бизнес-технологий. Платформа, основанная на обзорах, была создана, чтобы упростить процесс поиска, предоставляя надежные программные решения и поставщиков услуг в одном месте. Компания расположена в Румынии, на перекрестке Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, в столице Бухаресте, и стремится стать ведущей платформой для обзора бизнес-технологий в регионе.

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Веб-сайт: awardo.co

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