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DVSport 360

DVSport 360

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: dvsport360.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DVSport 360 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

DVSport 360 — это ведущая программная платформа для доставки и управления контентом между тренерами, фронт-офисом и игроками. Платформа 360 предлагает решения для всех уровней: от индивидуального пользователя до профессионального уровня.

Веб-сайт: dvsport360.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DVSport 360, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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