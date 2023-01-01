Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

DVSport 360 — это ведущая программная платформа для доставки и управления контентом между тренерами, фронт-офисом и игроками. Платформа 360 предлагает решения для всех уровней: от индивидуального пользователя до профессионального уровня.

Веб-сайт: dvsport360.com

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