Программное обеспечение для быстрого создания каркасов и дизайна изделий. MockFlow предоставляет все инструменты: от создания каркасов до пользовательского тестирования на каждом этапе процесса проектирования продукта.

Веб-сайт: mockflow.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MockFlow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.