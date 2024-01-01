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Elodin

Elodin

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Веб-сайт: elodin.systems

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The future of aerospace software. Platform for rapid design, testing & simulation of drones, satellites & aerospace control systems.

Веб-сайт: elodin.systems

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