LocalStack — это эмулятор облачного сервиса, который работает в одном контейнере на вашем ноутбуке или в вашей среде CI. С помощью LocalStack вы можете запускать приложения AWS или Lambdas полностью на своем локальном компьютере без подключения к удаленному облачному провайдеру! Независимо от того, тестируете ли вы сложные приложения CDK или конфигурации Terraform или только начинаете изучать сервисы AWS, LocalStack помогает ускорить и упростить рабочий процесс тестирования и разработки.

Веб-сайт: localstack.cloud

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