CodeThreat

Строить. Корабль. Код безопасности. Анализ кода на базе искусственного интеллекта с меньшим количеством ложных срабатываний. Быстрая интеграция анализа кода в CI/CD.

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