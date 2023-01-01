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Buildkite

Buildkite

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Веб-сайт: buildkite.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Создавайте рабочие процессы CI/CD своей мечты без ограничений на параллелизм. Масштабируйте до бесконечности, используя собственные компьютеры, а мы позаботимся обо всем остальном.

Веб-сайт: buildkite.com

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