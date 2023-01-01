Platform.sh — это комплексная веб-платформа для гибких команд. Создавайте, развивайте и масштабируйте свой парк веб-сайтов без вложений в управление инфраструктурой. Получите хостинг, CI/CD, автоматические обновления, глобальную круглосуточную поддержку. И многое другое.

Веб-сайт: platform.sh

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Platform.sh, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.