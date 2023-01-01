Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Encore — это платформа внутренней разработки, которая автоматизирует инфраструктуру, упрощая рабочий процесс — от локальной разработки до масштабирования на AWS/GCP.

Веб-сайт: encore.dev

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Encore, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.