WebCatalog
CALA

CALA

app.ca.la

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CALA в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Первая операционная система для мода. CALA — это ведущий интерфейс дизайна одежды, который объединяет весь процесс проектирования — от создания идеи продукта до реализации электронной коммерции и выполнения заказов — в единую цифровую платформу. CALA масштабируется с любым брендом: крупными ритейлерами, средними домами моды и независимыми дизайнерами.

Веб-сайт: ca.la

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CALA, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Easyful

Easyful

app.easyful.com

jobalino

jobalino

my.jobalino.ch

Olla

Olla

dashboard.olla.co

Interplay

Interplay

app.interplay.io

StyleWe

StyleWe

stylewe.com

GotPrint

GotPrint

gotprint.com

VisualHound

VisualHound

visualhound.com

Studio Designer

Studio Designer

app.studiodesigner.com

Zoho One

Zoho One

accounts.zoho.com

BigCommerce

BigCommerce

login.bigcommerce.com

Ewity POS

Ewity POS

app.ewitypos.com

1CRM

1CRM

1crm.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности