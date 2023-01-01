Первая операционная система для мода. CALA — это ведущий интерфейс дизайна одежды, который объединяет весь процесс проектирования — от создания идеи продукта до реализации электронной коммерции и выполнения заказов — в единую цифровую платформу. CALA масштабируется с любым брендом: крупными ритейлерами, средними домами моды и независимыми дизайнерами.

Веб-сайт: ca.la

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