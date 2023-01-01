Sportlyzer — это программное обеспечение для развития игроков и управления командами для молодежных и любительских спортивных клубов. Платформа объединяет тренеров, менеджеров, игроков и родителей.

Веб-сайт: sportlyzer.com

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