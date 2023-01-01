TeamGenius

Приложение, которое упрощает оценку игроков Гибкое программное обеспечение для оценки игроков для отборов, лагерей и обратной связи с игроками - чтобы вы могли экономить время, принимать более правильные решения и развивать своих игроков.

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