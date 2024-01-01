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Saber Feedback

Saber Feedback

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: saberfeedback.com

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Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any web page. Screenshot functionality included.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: saberfeedback.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Saber Feedback, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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app.yoodli.ai

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Kattis

open.kattis.com

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Apple Feedback Assistant

feedbackassistant.apple.com

PerformYard

PerformYard

performyard.com

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