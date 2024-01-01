Sarv.com — инновационный поставщик услуг облачной телефонии, помогающий новым предприятиям решать проблемы связи. С момента появления Sarv в 2011 году они представили единую коммуникационную платформу, оснащенную мощными API-интерфейсами для поддержки ее услуг на всех платформах и во всех отраслях. Рассматривая творчество как нашу тему, они предлагают многофункциональный, гибкий, масштабируемый, безопасный и надежный набор облачных коммуникационных решений для предприятий, стартапов и малого и среднего бизнеса. Они экспериментировали с информацией и данными, чтобы заполнить пробел в общении между клиентами и брендами.

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Веб-сайт: sarv.com

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