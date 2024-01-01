xSellco Feedback помогает вам получать положительные отзывы, запрашивая отзывы от довольных клиентов. Программное обеспечение позволяет вам повысить свой рейтинг продавца на Amazon, eBay и Trustpilot, запрашивая отзывы о нужных продуктах от нужных клиентов в нужное время. Адаптируйте запросы отзывов с учетом заказов по артикулу, типу продукта, своевременной доставке, пункту назначения и многому другому, чтобы вы могли увеличить свои положительные отзывы, увеличить продажи и развивать свой бизнес! Лучше обратная связь, лучше продажи!

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