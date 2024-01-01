xSellco

xSellco

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Веб-сайт: xsellco.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

xSellco Feedback помогает вам получать положительные отзывы, запрашивая отзывы от довольных клиентов. Программное обеспечение позволяет вам повысить свой рейтинг продавца на Amazon, eBay и Trustpilot, запрашивая отзывы о нужных продуктах от нужных клиентов в нужное время. Адаптируйте запросы отзывов с учетом заказов по артикулу, типу продукта, своевременной доставке, пункту назначения и многому другому, чтобы вы могли увеличить свои положительные отзывы, увеличить продажи и развивать свой бизнес! Лучше обратная связь, лучше продажи!
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: xsellco.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением xSellco, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Trustpilot

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Skeepers

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Campaign Monitor

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createsend.com

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emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

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