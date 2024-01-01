Программное обеспечение для управления отзывами - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления отзывами, также известное как программное обеспечение для управления отзывами, позволяет компаниям создавать обзоры своих продуктов или услуг непосредственно на своих веб-сайтах, улучшая общее качество обслуживания клиентов. Этот инструмент облегчает отслеживание, мониторинг и анализ как положительных, так и отрицательных отзывов, позволяя компаниям оперативно реагировать на отзывы клиентов. Используя программное обеспечение для управления отзывами, платформы электронной коммерции могут активно взаимодействовать со своей клиентской базой, получать представление о поведении потребителей и совершенствовать свои предложения на основе реальных отзывов. В отличие от программного обеспечения для управления онлайн-репутацией, которое в первую очередь фокусируется на мониторинге и управлении онлайн-репутацией, программное обеспечение для управления отзывами отдает приоритет функциям отслеживания отзывов и реагирования на них. Более того, программное обеспечение для управления отзывами легко интегрируется с платформами электронной коммерции, дополняя существующие инструменты электронного маркетинга и социальные сети для оптимизации взаимодействия и удовлетворенности клиентов.
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Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
EmbedSocial
embedsocial.com
Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews — технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение, которое позволяет брендам и розничным торговцам собирать, отображать и анализировать различные формы пользовательского контента (UGC) на своих веб-сайтах электронной коммерции. Возможности PowerReviews включают рейтинг...
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — это ведущая платформа удаленного видеозахвата, позволяющая предприятиям захватывать, реагировать, анализировать и обмениваться видео от своих клиентов. VideoPeel помогает компаниям в 10 раз увеличить объем видеоконтента, создаваемого пользователями, поэтому они могут увеличить на 20% плю...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — агрегатор социальных сетей, который собирает и отображает интересный пользовательский контент из любых социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb и 21+ Networks. Кураторский контент затем встраивается через виджеты в виде индивидуальн...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
JustReview
justreview.co
Встраивайте отзывы из Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, надежных магазинов, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Product Hunt, Желтые страницы, Google Покупки, Ekomi, Sitejabber, JustReview и другие! Всего за несколько секунд н...
Feefo
feefo.com
Feefo — крупнейшая в мире платформа проверенных отзывов покупателей. Мы помогаем компаниям по всему миру собирать подлинные, проверенные отзывы и аналитическую информацию клиентов, что позволяет вам улучшать свои продукты и качество обслуживания клиентов.
Taggbox
taggbox.com
Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.
Stamped
stamped.io
Используйте возможности обзоров продуктов и вознаграждений клиентов для своего интернет-магазина. Самый простой способ увеличить продажи и удержать клиентов.
Sendlane
sendlane.com
Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции с помощью электронной почты и SMS для BigCommerce.
xSellco
xsellco.com
xSellco Feedback помогает вам получать положительные отзывы, запрашивая отзывы от довольных клиентов. Программное обеспечение позволяет вам повысить свой рейтинг продавца на Amazon, eBay и Trustpilot, запрашивая отзывы о нужных продуктах от нужных клиентов в нужное время. Адаптируйте запросы отзывов...
WizVille
wizville.com
WizVille превращает качество обслуживания клиентов в двигатель роста! Наша платформа позволяет вовлекать всех сотрудников в оптимизацию обслуживания клиентов до, во время и после продажи по всем вашим каналам связи, чтобы получить более лояльных и активных клиентов. В среднем наши клиенты зарабатыва...
Videowise
videowise.com
Videowise — это видеоплатформа для электронной коммерции, которая помогает брендам и ритейлерам создавать интерактивные и удобные для покупок видео в интернет-магазинах, чтобы повысить вовлеченность и конверсию. В отличие от традиционных видеоплатформ, Videowise предлагает ориентированную на коммерц...
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop получает больше 5-звездочных отзывов, позволяя SaaS-продуктам и малому бизнесу собирать отзывы клиентов, не беспокоясь о негативных публичных отзывах. Наша запатентованная технология позволяет владельцам публиковать положительные отзывы, в то время как конструктивные отзывы остаются конфид...
Trustable
trustable.ai
Пусть ваши клиенты продают за вас. Trustable позволяет легко собирать текстовые и видеоотзывы от ваших клиентов. Управляйте программами социального доказательства и лояльности на одной платформе.
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks сотрудничает с такими мировыми брендами, как HP, Electrolux, Brother и LG, а также с онлайн- и оффлайн-ритейлерами на всех континентах. TestFreaks предоставляет агрегированные обзоры, рейтинги и видеоконтент вместе с упреждающими решениями для сбора, модерации и управления пользовательски...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader помогает компаниям генерировать критические отзывы и отзывы от клиентов.
Revain
revain.org
Отзывы пользователей и рекомендации с живыми фото и видео лучших товаров, таких как: электроника, мода, красота, дом и кухня и т. д.
RealReviews.io
realreviews.io
Мы — преданная своему делу команда, стремящаяся предоставлять достоверную информацию для принятия обоснованных решений. Обладая опытом в области технологий, анализа данных и обслуживания, мы обеспечиваем точную информацию. Наша платформа способствует обмену информацией и поддержке, обеспечивая прозр...
OnVoard
onvoard.com
OnVoard — это универсальная маркетинговая платформа для электронной коммерции, которая поможет вам увеличить доход магазина с минимальными усилиями.
GoReminders
goreminders.com
Текстовые сообщения и напоминания о встречах по электронной почте! Уменьшите количество неявочных клиентов на встречи и встречи с помощью этой системы планирования встреч и напоминаний. Экономьте время и деньги с помощью автоматических напоминаний и подтверждений для ваших клиентов, пациентов, сотру...
GetReview
getreview.com
Повысьте уровень своего веб-сайта с помощью видеовиджетов GetReview. Увеличьте продажи и повысьте доверие к своему бизнесу.
Editorify
editorify.com
Основная причина, по которой онлайн-обзоры важны для бизнеса, заключается в том, что в конечном итоге они увеличивают продажи, предоставляя потребителям информацию, необходимую им для принятия решения о покупке продукта, и создают FOMO для повышения социального доказательства. Editorify — это обязат...
Sendmea
sendmea.io
Sendmea — это инновационная онлайн-платформа для видеообзоров, призванная помочь компаниям использовать силу социального доказательства посредством отзывов клиентов. Предоставляя компаниям возможность собирать, управлять и демонстрировать аутентичные видеообзоры, Sendmea помогает повысить авторитет ...
ReviewSender
reviewsender.com
Получите все свои отзывы на Amazon о своих продуктах или продуктах конкурентов. Создайте бренд, который вы хотите стать №1 в нашей категории продуктов, и продавайте больше довольным клиентам.
Lipscore
lipscore.com
Программное обеспечение для рейтингов и обзоров Lipscore предоставляет вам самый большой объем отзывов клиентов на рынке. В среднем более 20% конечных клиентов оставляют оценку и/или отзыв, используя наше программное обеспечение, что дает вам бесценную информацию об их опыте использования ваших услу...
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу визуального маркетинга, которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbox заключается в том,...
Morevago
morevago.com
Увеличьте конверсию и продажи с помощью Morevago, легко добавляя отзывы и обзоры на свой веб-сайт, целевые страницы и воронки продаж — без программирования!
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai — это воронка отзывов, оптимизированная для создания отзывов на Amazon, Walmart.com, Shopify и других платформах.
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io помогает вам собирать отзывы клиентов, наполненные ключевыми словами, чтобы улучшить результаты вашей поисковой системы, привлечь потенциальных клиентов и создать надежный имидж в Интернете. Отзывы клиентов — незаменимый актив вашего бизнеса, и собирать их стало намного проще. Автоматиз...
Shapo.io
shapo.io
Shapo упрощает сбор, управление и визуализацию отзывов клиентов с помощью функций, которые вам понравятся.
VOC.ai
voc.ai
Инструмент искусственного интеллекта для анализа клиентов и продуктов VocAI позволяет быстро и легко проводить исследования продуктов и определять продукты. VocAI собирает и анализирует тысячи отзывов клиентов Amazon, чтобы дать вам критическое представление о том, ЧТО ПОКУПАТЕЛЯМ НРАВИЛОСЬ, НЕ ПОНР...
Cloutly
cloutly.com
Cloutly объединяет все ваши отзывы в одном месте, помогает вам собирать больше 5-звездочных отзывов где угодно и возвращает вам контроль над своей репутацией.
Localyser
localyser.com
Localyser — это программное обеспечение для управления репутацией в Интернете и обслуживания клиентов, которое поможет вам превратить онлайн-обзоры в самый мощный маркетинговый инструмент. Мы помогаем брендам с несколькими филиалами, таким как Tashas Group, Drive Auto Group и The Old Spaghetti Facto...
ResellerRatings
resellerratings.com
Мы объединяем покупателей и продавцов, чтобы улучшить качество покупок. ResellerRatings помогает клиентам находить, выбирать и защищать продукты и бренды, которые им нравятся, а также предоставляет организациям инструменты для ускорения поиска, увеличения конверсии и создания социального доказательс...
TrueReview
truereview.co
Самый эффективный способ увеличить ваши отзывы в Google (или любом другом веб-сайте) — это TrueReview! С помощью TrueReview отправка запросов на проверку по SMS или электронной почте проста и не требует сложной настройки. TrueReview отслеживает взаимодействие ваших клиентов с запросами на проверку и...
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, технология, лежащая в основе Sitejabber, представляет собой платформу для продвижения бренда, которая позволяет компаниям использовать реальные отзывы. Компании используют наш комплексный, высокотехнологичный набор инструментов управления репутацией для получения и широкой публикации обзоров ...
Shopper Approved
shopperapproved.com
С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 интернет-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся дважды удостоенной наград Inc. 500 компанией, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отл...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io — ведущий поставщик решений для сбора обзоров и маркетинговых решений для электронной коммерции. Создайте свою репутацию в Интернете, поощрите лояльность потребителей и соедините свою бизнес-модель с требованиями рынка посредством искренних отзывов клиентов. Наши бесконтрактные тарифные п...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-платформа с искусственным интеллектом, универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиента...
OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитр...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего п...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — это запатентованная платформа для взаимодействия с видео, которая позволяет брендам легко создавать и делиться реальным опытом реальных клиентов и сотрудников в любом масштабе. Используя платформу StoryTap, компании могут создавать привлекательный и удобный для поиска видеоконтент без выс...
DemandHub
demandhub.co
Где онлайн-рост встречается с вашим офлайн-бизнесом Универсальная платформа обслуживания клиентов DemandHub позволяет конвертировать посетителей веб-сайта, назначать встречи и собирать отзывы — и все это с помощью обмена сообщениями.
FeedbackFive
ecomengine.com
Отправляйте отзывы и запросы на рассмотрение Amazon. Управляйте своей репутацией продавца с помощью интуитивно понятных функций, таких как мониторинг отзывов, аналитика продуктов и оповещения о новых рейтингах.
ProvenExpert
provenexpert.com
Комплексное решение для отзывов ваших клиентов: повысьте узнаваемость, укрепите доверие и увеличьте продажи, предоставив своим клиентам возможность высказать свое мнение!