Где онлайн-рост встречается с вашим офлайн-бизнесом Универсальная платформа обслуживания клиентов DemandHub позволяет конвертировать посетителей веб-сайта, назначать встречи и собирать отзывы — и все это с помощью обмена сообщениями.

Веб-сайт: demandhub.co

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