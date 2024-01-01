Программное обеспечение для управления онлайн-репутацией - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления репутацией в Интернете позволяет компаниям отслеживать онлайн-обзоры пользователей и продвигать положительный опыт через платформы онлайн-обзоров. Компании, надеющиеся продвигать свой бренд с помощью положительных отзывов пользователей в Интернете, будут использовать программное обеспечение для управления репутацией в Интернете, чтобы улавливать негативный опыт. Продукты также предоставляют пользователям механизмы отправки новых обзоров по электронной почте или в рамках рекламных кампаний. Продукты предоставляют платформы, которые маркетинговые команды используют для агрегирования и интерпретации онлайн-репутации своей компании. Команды часто используют цифровые формы, предоставляемые платформой, для проведения кампаний по электронной почте и получения новых обзоров. Многие продукты также содержат инструменты мониторинга для обнаружения обсуждений и публикаций пользователей в социальных сетях. Эти продукты отличаются от программного обеспечения для мониторинга социальных сетей тем, что они предназначены для сбора онлайн-обзоров, но могут включать в себя функции социальных сетей. Существует путаница, но мало общего с программным обеспечением для обзора продуктов. Эти инструменты размещают отзывы клиентов на сайтах электронной коммерции и предоставляют мало возможностей для мониторинга или управления.
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HighLevel
gohighlevel.com
Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...
Kenect
kenect.com
Взаимодействуйте со своими клиентами там, где они находятся, отправляя текстовые сообщения на их телефон. Удвойте количество потенциальных клиентов, создавайте онлайн-обзоры, получайте платежи и начинайте общение в видеочате с помощью текстовых сообщений.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — это компания, занимающаяся управлением онлайн-репутацией и конфиденциальностью, которая предоставляет программное обеспечение и услуги, в том числе: отрицательные результаты Google, личный брендинг, защиту частной информации, сканирование Dark Web и многое другое.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Broadly
broadly.com
Программное обеспечение для онлайн-репутации и качества обслуживания клиентов поможет вам создать стратегию онлайн-маркетинга, чтобы вы могли привлекать клиентов, получать рекомендации, получать отзывы и получать доходы.
BrightLocal
brightlocal.com
Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
EmbedSocial
embedsocial.com
Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Appbot
appbot.co
Инструменты обзора и рейтинга приложений, которые помогут вам повысить уровень обслуживания клиентов. Платформа для компаний, которые серьезно относятся к отзывам и рейтингам. Appbot обеспечивает мониторинг обзоров и рейтингов мирового класса, ответы и анализ.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
SpotOn
spoton.com
Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — это облачная платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая предприятиям и брендам отслеживать и управлять отзывами своих клиентов как в Интернете (поиск, списки, социальные сети, сайты отзывов и онлайн-опросы), так и в автономном режиме (опрос на месте, в ...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX гарантирует, что ближайший к вам офис будет виден, повышая вовлеченность от открытия до покупки и далее.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — это инновационное и доступное онлайн-программное обеспечение для управления отзывами. Вы можете запрашивать, отвечать, отображать и делиться отзывами с нашей простой в использовании панели управления. Вы также можете создавать индивидуальные цифровые вывески с автоматически включенн...
Fera
fera.ai
Fera — это приложение для отзывов клиентов для Shopify, Wix, BigCommerce и других предприятий электронной коммерции. Он позволяет легко запрашивать и отображать отзывы клиентов, фотографии и видео из различных каналов, включая ваш собственный.
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
Одна простая платформа для управления всеми отзывами ваших клиентов. Повысьте удовлетворенность клиентов с помощью нашей простой в использовании платформы, которая автоматизирует управление онлайн-обзорами. Получайте больше отзывов клиентов, вас можно найти в Интернете, привлекайте новых клиентов – ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp — это платформа управления репутацией для компаний и агентств, расположенных в разных местах. Мы превращаем голос клиента в лояльность клиентов. GatherUp — это единая платформа, которая масштабирует все аспекты управления вашей репутацией: от выслушивания клиентов до их понимания и взаимоде...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly — это платформа, управляемая искусственным интеллектом, которая управляет ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЕЙ путем мониторинга, анализа и реагирования на отзывы и социальные сети, создавая и планируя интерактивные публикации только на одной панели управления. Его совершенно новая функция УНИВЕРСАЛЬНЫЙ QR-КОД...
URLScore.ai
urlscore.ai
Независимо от того, заботитесь ли вы о безопасности веб-сайта перед посещением или хотите повысить эффективность обнаружения киберугроз, Urlscore всегда готов помочь. Используйте нашу веб-форму или интегрируйте наш API для классификации URL-адресов и выявления потенциальных рисков, обеспечивая более...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review — это современное программное обеспечение для обзора и управления репутацией для малого и среднего бизнеса. Наш автоматизированный и простой в использовании интерфейс помогает владельцам бизнеса собирать достоверные отзывы клиентов на автопилоте. С помощью Score My Reviews вы можете ...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения большего количества и более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
UpCity
upcity.com
В UpCity мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг B2B. Найдите своего следующего партнера сегодня!
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Mobal
mobal.io
Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.
Rannko
rannko.com
Rannko — это 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ удобная платформа для управления репутацией, которая позволяет маркетологам и владельцам бизнеса экономить время за счет автоматизации. Продукты включают в себя ✅ Управление отзывами, ✅ Социальные сети, ✅ PowerListings и многое другое. Подпишитесь на Раннко сегодня! 🤩 😎 �...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain — это SaaS-платформа для управления репутацией в Интернете, созданная для малого и среднего бизнеса. Наше интеллектуальное управление отзывами помогает компаниям достичь наивысшего рейтинга в своей области и превратить свой веб-сайт в машину по привлечению потенциальных клиентов.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus — сервис для мониторинга подкастов. Отслеживайте обзоры всех ваших подкастов. Отслеживайте свои рейтинги ежечасно в 175 странах. Ежедневно в вашем почтовом ящике.
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — это онлайн-платформа управления репутацией для местного бизнеса. Мы помогаем компаниям собирать онлайн-отзывы клиентов и быть выбранными большим количеством потенциальных клиентов. Это эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения доверия и выделения среди конкурентов. Подробные...
ReviewRev
reviewrev.com
Предоставьте своим клиентам необходимые им инструменты управления репутацией. Узнайте больше о решениях ReviewRev по принципу «white label» для управления отзывами, автоматизации социальных сетей и многого другого. Станьте реселлером сегодня.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity создает ценность для компаний и агентств, расположенных в нескольких местах, предоставляя набор инструментов для улучшения локального поиска и обнаружения карт, построения отношений посредством прямого взаимодействия с клиентами (отзывы, рекомендации, вопросы и ответы и публикации), а т...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder помогает отслеживать ваши цитирования, открывать новые возможности и получать цитирования ваших конкурентов. *Открывайте для себя новые возможности на основе цитирования ваших конкурентов. *Находите и отслеживайте все сайты цитирования, на которых указана ваша компания. *Легко ...
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone увеличивает объемы привлечения клиентов за счет улучшения цифрового опыта и видимости контента. Мы делаем это с помощью платформы цифрового взаимодействия и добавляем к ней столько услуг, сколько вам нужно, чтобы помочь вам быть везде, где есть ваши клиенты. Мы работаем с крупными брендами...
iReview
ireview.com
iReview: ваш надежный партнер в управлении репутацией в Интернете. В быстро развивающейся цифровой среде компании осознают решающую роль, которую онлайн-обзоры играют в формировании их успеха. Представляем iReview — инновационную онлайн-платформу для управления репутацией, созданную для расширения в...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронированиях для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых страте...