WebCatalog
EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EmbedSocial в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!

Веб-сайт: embedsocial.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EmbedSocial, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SocialJuice

SocialJuice

socialjuice.io

Pixlee TurnTo

Pixlee TurnTo

pixlee.com

Missinglettr

Missinglettr

missinglettr.com

Arcade

Arcade

arcade.software

The Verge

The Verge

theverge.com

Juicer

Juicer

juicer.io

Instant Answers

Instant Answers

instantanswers.xyz

qlip

qlip

qlip.ai

Topicmojo

Topicmojo

topicmojo.com

Wave.video

Wave.video

wave.video

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

9GAG

9GAG

9gag.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности