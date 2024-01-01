Lipscore

Lipscore

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: lipscore.com

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Программное обеспечение для рейтингов и обзоров Lipscore предоставляет вам самый большой объем отзывов клиентов на рынке. В среднем более 20% конечных клиентов оставляют оценку и/или отзыв, используя наше программное обеспечение, что дает вам бесценную информацию об их опыте использования ваших услуг и продуктов. Учитывайте обратную связь, чтобы построить долгосрочные отношения с клиентами, ценить довольных клиентов и улучшать ситуацию там, где для этого есть место. Повысьте доверие, демонстрируя честные отзывы клиентов в своем интернет-магазине, и превратите каждого покупателя в представителя вашего бренда.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: lipscore.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lipscore, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

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octoly.com

Campaign Monitor

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