Программное обеспечение для рейтингов и обзоров Lipscore предоставляет вам самый большой объем отзывов клиентов на рынке. В среднем более 20% конечных клиентов оставляют оценку и/или отзыв, используя наше программное обеспечение, что дает вам бесценную информацию об их опыте использования ваших услуг и продуктов. Учитывайте обратную связь, чтобы построить долгосрочные отношения с клиентами, ценить довольных клиентов и улучшать ситуацию там, где для этого есть место. Повысьте доверие, демонстрируя честные отзывы клиентов в своем интернет-магазине, и превратите каждого покупателя в представителя вашего бренда.

Веб-сайт: lipscore.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lipscore, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.