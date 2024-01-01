Trustable

Trustable

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: trustable.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Пусть ваши клиенты продают за вас. Trustable позволяет легко собирать текстовые и видеоотзывы от ваших клиентов. Управляйте программами социального доказательства и лояльности на одной платформе.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: trustable.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Trustable, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Podium

Podium

podium.com

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

PowerReviews

PowerReviews

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Influence.io

Influence.io

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BHN Rewards

BHN Rewards

bhnrewards.com

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Crikle

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