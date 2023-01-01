Собирайте и делитесь видеоотзывами. Повышайте доверие, продажи и конверсию! SocialJuice — это простой инструмент для сбора видео- или текстовых отзывов от ваших клиентов. Поделитесь ими в социальных сетях или вставьте на свой сайт.

Веб-сайт: socialjuice.io

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