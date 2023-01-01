Легко получайте отзывы от своих клиентов. Собирать отзывы сложно, мы это понимаем! Итак, мы создали Testimonial. За считанные минуты вы можете собрать текстовые и видеоотзывы от своих клиентов без необходимости привлечения разработчика или хостинга веб-сайтов.

Веб-сайт: testimonial.to

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Testimonial, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.