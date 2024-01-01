Shapo.io

Shapo.io

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: shapo.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Shapo упрощает сбор, управление и визуализацию отзывов клиентов с помощью функций, которые вам понравятся.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: shapo.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shapo.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Podium

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podium.com

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

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Yotpo

Yotpo

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