WebCatalog

SiteVibes

SiteVibes

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sitevibes.com

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SiteVibes is a Shopper Experience Platform, enabling ecommerce retailers to dynamically engage with shoppers. Ecommerce retailers can use SiteVibes to collect authentic product reviews, create a loyalty program, make user-generated content from Instagram shoppable, show social proof messaging, and display real-time trending products with one easy-to-use interface. The platform also provides ecommerce and merchandisers with actionable analytics and a versatile toolset.

Категории:

Business
Loyalty Management Software

Веб-сайт: sitevibes.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SiteVibes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

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friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

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loyaltylion.com

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neocurrency.com

Nector

Nector

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