Videowise — это видеоплатформа для электронной коммерции, которая помогает брендам и ритейлерам создавать интерактивные и удобные для покупок видео в интернет-магазинах, чтобы повысить вовлеченность и конверсию. В отличие от традиционных видеоплатформ, Videowise предлагает ориентированную на коммерцию видеоинфраструктуру, которая защищает скорость страниц, экономит время торговцев за счет автоматизации и предлагает больше информации с помощью расширенной видеоаналитики. Используя списки воспроизведения видео Videowise, бренды и розничные продавцы могут привлекать покупателей посредством интерактивного открытия продуктов и лучше доносить ценностное предложение своих продуктов, что неизбежно приводит к увеличению роста продаж.

Веб-сайт: videowise.com

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