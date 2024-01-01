Videowise

Videowise

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Веб-сайт: videowise.com

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Videowise — это видеоплатформа для электронной коммерции, которая помогает брендам и ритейлерам создавать интерактивные и удобные для покупок видео в интернет-магазинах, чтобы повысить вовлеченность и конверсию. В отличие от традиционных видеоплатформ, Videowise предлагает ориентированную на коммерцию видеоинфраструктуру, которая защищает скорость страниц, экономит время торговцев за счет автоматизации и предлагает больше информации с помощью расширенной видеоаналитики. Используя списки воспроизведения видео Videowise, бренды и розничные продавцы могут привлекать покупателей посредством интерактивного открытия продуктов и лучше доносить ценностное предложение своих продуктов, что неизбежно приводит к увеличению роста продаж.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: videowise.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Videowise, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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