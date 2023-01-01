Loyalzoo is a digital loyalty card service for small/medium size retailers and eateries. Loyalzoo offers an affordable, subscription based system to allow retailers of any size run their own in-store loyalty program.Loyalzoo is a digital loyalty card service for small/medium size retailers and eateries. Loyalzoo offers an affordable, subscription based system to allow retailers of any size run their own in-store loyalty program.

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Веб-сайт: loyalzoo.com

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