TrustLoop

TrustLoop

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: trustloop.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

TrustLoop получает больше 5-звездочных отзывов, позволяя SaaS-продуктам и малому бизнесу собирать отзывы клиентов, не беспокоясь о негативных публичных отзывах. Наша запатентованная технология позволяет владельцам публиковать положительные отзывы, в то время как конструктивные отзывы остаются конфиденциальными.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: trustloop.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TrustLoop, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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