WizVille

WizVille

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Веб-сайт: wizville.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

WizVille превращает качество обслуживания клиентов в двигатель роста! Наша платформа позволяет вовлекать всех сотрудников в оптимизацию обслуживания клиентов до, во время и после продажи по всем вашим каналам связи, чтобы получить более лояльных и активных клиентов. В среднем наши клиенты зарабатывают 10 % NPS каждый год и повышают свой рейтинг на общедоступных платформах отзывов клиентов на 20 %.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: wizville.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WizVille, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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