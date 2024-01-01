TestFreaks сотрудничает с такими мировыми брендами, как HP, Electrolux, Brother и LG, а также с онлайн- и оффлайн-ритейлерами на всех континентах. TestFreaks предоставляет агрегированные обзоры, рейтинги и видеоконтент вместе с упреждающими решениями для сбора, модерации и управления пользовательским контентом, рейтингами продавцов и вопросами и ответами. Имея более чем 10-летний опыт работы в области обзоров, TestFreaks предлагает одно из самых конкурентоспособных решений на рынке. Благодаря огромному присутствию в Скандинавии, на Ближнем Востоке, в Австралии и других странах, TestFreaks — это имя, которому могут доверять как ритейлеры, так и покупатели.

Веб-сайт: testfreaks.com

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