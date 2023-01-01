IC Markets — это австралийская онлайн-брокерская компания, занимающаяся торговлей производными финансовыми инструментами, штаб-квартира которой находится в Сиднее. IC Markets специализируется на CFD на Форекс, фондовые индексы, сырьевые товары, облигации и рынки акций в Азии, Латинской Америке, Ближнем Востоке, Австралии и Европе.

Веб-сайт: icmarkets.com

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