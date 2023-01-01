Автоматизируйте свои сделки с помощью торговой платформы-бота Deriv, кодирование не требуется. Торгуйте сейчас на рынке Форекс, синтетических индексах, сырьевых товарах, фондовых индексах и т. д.

Веб-сайт: bot.deriv.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Binary Bot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.