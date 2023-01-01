Deriv X — это полностью настраиваемая, простая в использовании онлайн-торговая платформа, предлагающая CFD на форекс, сырьевые товары, криптовалюты и синтетические индексы.

Веб-сайт: deriv.com

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