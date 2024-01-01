Flowbox

Flowbox

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getflowbox.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Flowbox в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу визуального маркетинга, которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbox заключается в том, как технологии могут помочь брендам создавать и использовать собственный, платный, заработанный и пользовательский контент для более эффективного, конвертирующего и прозрачного маркетинга и электронной коммерции. С помощью нашей платформы наши клиенты могут собирать, модерировать и публиковать контент на своем веб-сайте, в интернет-магазине и в социальных сетях. Основанная в 2016 году, Flowbox является одной из самых быстрорастущих компаний в сфере маркетинговых технологий в Европе и заняла 8-е место в рейтинге Deloitte Швеция Technology Fast 50 2020. В 2022 году Flowbox и Photoslurp объединились в одну компанию, и сегодня совместный бизнес насчитывает 70 сотрудников и офисы в Стокгольм, Барселона и Амстердам, обслуживая более 850 клиентов на 40 рынках. ⭐️ 8-е место в рейтинге Deloitte's Technology Fast 50 в Швеции ⭐️ Официальный партнер по мета-маркетингу
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: getflowbox.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Flowbox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Podium

Podium

podium.com

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

Tagembed

Tagembed

tagembed.com

Вам также может понравиться

Netigate

Netigate

netigate.net

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

Hoist

Hoist

tryhoist.com

Knotch

Knotch

knotch.com

Movable Ink

Movable Ink

movableink.com

Rallio

Rallio

rallio.com

Docue

Docue

docue.com

Conductor

Conductor

conductor.com

Planhat

Planhat

planhat.com

Digiphy

Digiphy

digiphy.it

ThumbStopper

ThumbStopper

thumbstopper.com

Performcb

Performcb

performcb.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности