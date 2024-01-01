Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу визуального маркетинга, которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbox заключается в том, как технологии могут помочь брендам создавать и использовать собственный, платный, заработанный и пользовательский контент для более эффективного, конвертирующего и прозрачного маркетинга и электронной коммерции. С помощью нашей платформы наши клиенты могут собирать, модерировать и публиковать контент на своем веб-сайте, в интернет-магазине и в социальных сетях. Основанная в 2016 году, Flowbox является одной из самых быстрорастущих компаний в сфере маркетинговых технологий в Европе и заняла 8-е место в рейтинге Deloitte Швеция Technology Fast 50 2020. В 2022 году Flowbox и Photoslurp объединились в одну компанию, и сегодня совместный бизнес насчитывает 70 сотрудников и офисы в Стокгольм, Барселона и Амстердам, обслуживая более 850 клиентов на 40 рынках. ⭐️ 8-е место в рейтинге Deloitte's Technology Fast 50 в Швеции ⭐️ Официальный партнер по мета-маркетингу

Веб-сайт: getflowbox.com

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