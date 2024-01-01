Основная причина, по которой онлайн-обзоры важны для бизнеса, заключается в том, что в конечном итоге они увеличивают продажи, предоставляя потребителям информацию, необходимую им для принятия решения о покупке продукта, и создают FOMO для повышения социального доказательства. Editorify — это обязательное приложение для владельцев магазинов, которые ведут свой бизнес на Shopify, Wix и WooCommerce и хотят максимизировать коэффициент конверсии. Это поможет вам легко собирать и импортировать в ваш магазин аутентичные отзывы от нескольких оптовиков, чтобы повысить доверие клиентов, максимизировать вовлеченность, создать социальное доказательство и увеличить продажи.

Веб-сайт: editorify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Editorify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.