Editorify

Editorify

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: editorify.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Основная причина, по которой онлайн-обзоры важны для бизнеса, заключается в том, что в конечном итоге они увеличивают продажи, предоставляя потребителям информацию, необходимую им для принятия решения о покупке продукта, и создают FOMO для повышения социального доказательства. Editorify — это обязательное приложение для владельцев магазинов, которые ведут свой бизнес на Shopify, Wix и WooCommerce и хотят максимизировать коэффициент конверсии. Это поможет вам легко собирать и импортировать в ваш магазин аутентичные отзывы от нескольких оптовиков, чтобы повысить доверие клиентов, максимизировать вовлеченность, создать социальное доказательство и увеличить продажи.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления отзывами

Веб-сайт: editorify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Editorify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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