Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Создавайте больше социальных, фото и видео обзоров. Kudobuzz помогает более чем 20 000 компаниям увеличить органический трафик и продажи с помощью рейтингов, фотообзоров и социальных доказательств.

Веб-сайт: kudobuzz.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kudobuzz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.