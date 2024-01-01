BirdDog Software — это ведущий интегрированный веб-пакет программного обеспечения, включающий программное обеспечение для выполнения заказов, CRM и электронной коммерции. BirdDog Enterprise также является лучшим в отрасли бизнес-программным обеспечением по принципу «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое поддерживает всю вашу компанию в рамках единого, интегрированного и мощного программного решения для управления бизнесом. Уникальность BirdDog Enterprise заключается в том, что он построен на единой платформе, поэтому продажи, поддержка, доставка и выставление счетов используют одну и ту же информацию при каждом взаимодействии. Enterprise предоставляет вам жизненно важную бизнес-аналитику в режиме реального времени, чтобы вы могли быстрее принимать более обоснованные решения.

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