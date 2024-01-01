Blastramp

Blastramp

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Веб-сайт: blastramp.com

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Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего банка на другие нужды. Приходите в штаб-квартиру Blastramp, прежде чем принимать какие-либо решения по своему омниканальному решению для управления заказами и запасами. Мы стремимся совершить гигантский скачок в развитии бренда! ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Создано для небольшого, но растущего бренда с несколькими каналами продаж. - Надежные функции управления запасами и заказами. - Централизованный центр управляет всем жизненным циклом от заказа на заводе до управления возвратами. - Функции CRM, ориентированные на заказы, консолидируют связь между персоналом бренда, поставщиками, торговыми представителями, 3PL/складом и клиентами. - Простая структура ценообразования (без скрытых платежей) ИНТЕГРАЦИИ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ИНТЕГРАЦИИ: ЭКОТОРГОВЛЯ И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ИНТЕГРАЦИИ: УЧЕТ И POS-терминалы - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop ИНТЕГРАЦИИ: ДОСТАВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ - ShipStation - 2Ship ИНТЕГРАЦИИ: ПАРТНЕРЫ 3PL - Logiwa - Выполнение AMS - Выполнение NRI - Выполнение Verde
Категории:
Business
Программное обеспечение для многоканальной розничной торговли

Веб-сайт: blastramp.com

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