MarketSyncer

MarketSyncer

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Веб-сайт: marketsyncer.com

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MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые функции MarketSyncer включают в себя: Комплексная информационная панель: обеспечивает консолидированное представление ключевых бизнес-показателей, включая информацию о долях рынка, производительности продуктов, статусах поставок и уровнях запасов. Интеграция: легко подключается к основным онлайн-торговым площадкам, таким как Amazon, Shopify, eBay, Walmart и другим. Он также интегрируется с ведущими перевозчиками для оптимизации логистики. Управление заказами: предлагает подробную информацию о статусах заказов, позволяя компаниям отслеживать, управлять и оптимизировать процессы выполнения. Управление продуктами: центр для управления всем портфелем продуктов, анализа наиболее эффективных брендов и понимания тенденций продаж. Управление запасами: позволяет предприятиям отслеживать историю запасов, понимать устаревание продукции, оценивать ведущие бренды и принимать обоснованные решения по запасам. Ограничения брендов: уникальная функция, которая позволяет компаниям ограничивать продажу определенных брендов на определенных торговых площадках, обеспечивая соответствие бренда и стратегическое соответствие. Настройка и масштабируемость. Предоставляет цены на подписку на основе модулей, что позволяет компаниям выбирать инструменты и интеграции, соответствующие их потребностям. Взаимодействие и поддержка: предлагает специальное управление учетными записями, раздел сообщества для обсуждений пользователей, механизмы обратной связи и надежную систему поддержки. Подводя итог, можно сказать, что MarketSyncer — это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и оптимизации операций электронной коммерции, обеспечивающее эффективность, масштабируемость и прибыльность бизнеса на рынке Северной Америки.
Категории:
Business
Программное обеспечение для многоканальной розничной торговли

Веб-сайт: marketsyncer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MarketSyncer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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