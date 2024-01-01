Shipedge

Shipedge

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Веб-сайт: shipedge.com

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Shipedge — это модульное и масштабируемое решение для автоматизации сложных операций электронной коммерции. Shipedge полностью основан на Интернете, и его основными модулями являются системы управления заказами и управления складами для автоматизации операций электронной коммерции. Мы помогаем компаниям создать эффективное выполнение заказов, управляя одним или несколькими складами (сетями выполнения заказов). Другие модули включают в себя возврат и обмен, доставку несколькими перевозчиками, управление поставками, многоканальную интеграцию, маршрутизацию заказов, выставление счетов 3PL, мобильные приложения WMS и многое другое. Решение Shipedge для управления заказами (OMS) соединяет все возможные источники запасов со многими каналами онлайн-продаж. Shipedge направляет заказы в лучшее место складирования, выбирая между доставкой в ​​​​магазине или самовывозом, центрами выполнения или партнерскими складами, включая управление перегрузкой между вашими распределительными центрами. Другие модули включают управление поставщиками, прогнозирование запасов. Shipedge сокращает складские запасы и затраты на доставку, одновременно улучшая качество обслуживания клиентов. Комплексная система управления складами (WMS) Shipedge предназначена для центров выполнения электронной коммерции, выполняющих операции с несколькими арендаторами. Он включает в себя технологию штрих-кодирования, мобильные приложения для смартфонов, управление проектами, алгоритмы упаковки, комплексный возврат и обмен, расчет стоимости доставки, контроль партии/серийного номера/срока годности и многое другое. Shipedge использует передовые веб- и беспроводные технологии для оптимизации и упрощения операций, устранения ошибок, оптимизации использования пространства и снижения затрат на рабочую силу. Shipedge — это наиболее комплексное решение OMS и WMS для упрощения и автоматизации сложных операций электронной коммерции.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: shipedge.com

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ShipBob

shipbob.com

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