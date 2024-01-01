Программное обеспечение для омниканальной коммерции - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для омниканальной коммерции позволяет предприятиям создавать беспрепятственный опыт покупок, позволяя клиентам взаимодействовать через все доступные каналы покупок и влияния. Программное обеспечение этого типа представляет собой единую платформу, оснащенную всеми необходимыми инструментами для управления несколькими каналами, включая онлайн, мобильные устройства, магазины и социальные сети. Это максимизирует точки соприкосновения с клиентами при минимизации внутренних усилий. Любой коммерческий бизнес может получить выгоду от омниканального решения, особенно тех, которые интегрируют онлайн-каналы и традиционные каналы, которые традиционно работают совершенно по-разному. Для достижения оптимальной производительности программное обеспечение для омниканальной коммерции должно интегрироваться с платформами электронной коммерции, системами управления розничной торговлей, ERP-системами и маркетинговым программным обеспечением. Конфигурация этих интеграций будет варьироваться в зависимости от платформы и потребностей пользователей, но основная цель — соединить все соответствующие каналы продаж. Кроме того, омниканальное программное обеспечение должно управлять как онлайн-каналами, так и внутримагазинными каналами, в отличие от программного обеспечения для многоканальной розничной торговли, которое ориентировано в первую очередь на объединение различных каналов электронной коммерции.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.
PIPE17
pipe17.com
Лучше, чем iPaaS. Интеграции электронной коммерции, которые помогут вам видеть, автоматизировать и управлять вашими операциями, выполнением заказов, запасами и многим другим.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Quivers
quivers.com
Quivers offers a collaborative commerce solution to help your brand fulfill orders directly without competing with retailers.
Omisell
omisell.com
Omisell’s mission is to provide a simple and seamless experience for online sellers. We offer services and solutions that assist sellers in managing orders across all offline and online sales channels. Analyzing sales strategies and automating order fulfillment become significantly easier, backed by...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit is an e-commerce software solution that allows you to quickly and simply manage all of your online marketplace and e-commerce systems' order and invoicing procedures from a single panel. The Bicockpit product management tool makes cross-platform product transfer simple for users. Products ...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder is a premium multi-channel retailing solution for businesses who sell on eBay, Amazon, Magento, Shopify, and more.
SQQUID
sqquid.com
SQQUID multi-channel sales automation helps retailers grow sales and cut order processing and shipping costs across multiple store locations and online channels.
Twirll
twirll.com
All the business applications in one cloud solution to grow , automate and run business for Hospitality , Retail (B2C), Wholesale (B2B), Manufacturing & Services
Accumula
accumula.com
Accumula's omnichannel platform unites retailers' online and offline channels to create a seamless customer experience. We integrate e-commerce, in-store , and back office operations into a single system, minimizing retraining and maximizing sales. Retailers sell more with Accumula by making their i...
ChannelApe
channelape.com
Strategic Inventory Management Software for Commerce Three core products: 1. Insights - Dashboard, Reports and Alerts built for Omnichannel Brands Know exactly what you have where and why. Business Intelligence built for commerce. Reports around orders, fulfillments, inventory, and product performan...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — это глобальная платформа роста для омниканальных ритейлеров. Осуществите всю свою коммерческую деятельность с помощью единой платформы. Благодаря более чем 100 интеграциям (включая популярные платформы, такие как Amazon, eBay, Shopify и Walmart), Linnworks охватывает все, что вам нужно —...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — это модульное и масштабируемое решение для автоматизации сложных операций электронной коммерции. Shipedge полностью основан на Интернете, и его основными модулями являются системы управления заказами и управления складами для автоматизации операций электронной коммерции. Мы помогаем компа...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать ...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — это компания-разработчик программного обеспечения для трансграничной интеграции электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая активно поддерживает предприятия, которые хотят добиться успеха на международной арене электронной коммерции. Он предоставляет широкий спектр ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного...
ikas
ikas.com
ikas — это инновационная платформа электронной коммерции, специально разработанная для малых и средних предприятий и предпринимателей. Его удобный интерфейс позволяет пользователю легко создать интернет-магазин, не требуя каких-либо технических знаний. Кроме того, его расширенные функции позволяют б...
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавц...
Productsup
productsup.com
Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимо...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают онлайн. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательского интерфейса. ...
Endear
endearhq.com
Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...
Kooomo
kooomo.com
Упростите продажи с помощью систем облачной коммерции Kooomo®. Посмотрите, как наша платформа цифровой коммерции демонстрирует ваши продукты и поможет охватить больше...